Мінекономіки запустило проєкт зі зміцнення об’єднань невеликих підприємств

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства спільно із партнерами з запустили проєкт «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств в Україні», реалізація якого розрахована на 2020-2023 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Як зазначається, метою проєкту є підтримка розвитку малого й середнього бізнесу в Україні та підвищення його конкурентоспроможності завдяки більш професійним і клієнтоорієнтованим бізнес-об’єднанням (БО). Особлива увага буде приділена посиленню організаційного розвитку БО, поліпшенню доступу до послуг з розвитку бізнесу та їх використання малими та середніми підприємствами. Також наголошується, що важливим є налагодження більш активного та професійного державно-приватного діалогу між БО та органами влади всіх рівнів.

«Участь малого та мікробізнесу у бізнес об’єднаннях, які надають професійну підтримку своїм членам, є важливою складовою адаптації підприємців до нових викликів, спричинених пандемією та обмежувальними заходами. Крім того, бізнес-об’єднання є також ключовим інгредієнтом побудови якісного публічно-приватного діалогу між владою та підприємцям як на місцевому так і на національному рівнях», – зазначила під час установчого засідання правління проєкту заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ірина Новікова.

Також у засіданні взяли участь заступниця постійного представника ПРООН в Україні Манал Фоуані та керівник програми «Розвиток приватного сектору» Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань Массімо Блох. Вони наголосили, що зараз бізнес-об'єднання як ніколи раніше відіграють важливу роль, адже саме вони можуть підвищити конкурентоспроможність українського бізнесу, як всередині країни, так і на зовнішніх ринках.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства є бенефіціаром проекту «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств в Україні» та за участі Офісу розвитку малого і середнього підприємництва підтримуватиме його реалізацію в тому числі з урахуванням завдань, визначених Програмою стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 на 2020-2022 роки.