Поліція відкрила шість справ через порушення на довиборах у Раду

Від початку виборчого процесу правоохоронці відкрили 6 кримінальних проваджень через порушення на довиборах до Верховної Ради в окрузі № 208 на Чернігівщині, з яких три стосуються підкупу виборців.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає кореспондент Укрінформу.

«Є така інформація окремо по 208-му виборчому округу в Чернігівській області, де проводилися вибори депутатів Верховної Ради на заміну депутата, який, на жаль, загинув. Тут з початку виборчого процесу було відкрито 6 кримінальних проваджень, в тому числі 3 провадження – по статті «підкуп виборців», і 3 – по статті 157 – перешкоджання здійсненню виборчих прав громадян», - сказав він.

Геращенко зазначив, що власне у день голосування на цьому окрузі були зафіксовані три події. Зокрема, перша – коли орієнтовно о 21:00 на одній з дільниць у селищі Піски було відключено електропостачання, але воно одразу завдяки ефективним діям представників електромереж було відновлено. За словами заступника міністра, це не була ніяка диверсія - просто технічна несправність.

Також на цьому округу у день голосування було зафіксовано повідомлення про те, що у селі Березна Менського району на виборчій дільниці № 417 відсутні інформаційні білборди з інформацією про кандидатів, і ще один випадок – зафіксовано скаргу про відсутність у селищі Волосківці Менського району плакатів з інформацією про одного з кандидатів.

Геращенко поінформував, що у день голосування жодних відомостей про порушення в окрузі №208 у ЄРДР не вносилося, адмінпротоколи не складалися, бо не було за його словами, жодних заяв.

Він зазначив, що ситуація в цьому окрузі перебуває під прискіпливим наглядом правоохоронних органів.

«Висока явка по цьому округу дійсно мала місце, і дійсно це є привід задуматися, чому вона була. Хтось може сказати, що це тому, що кандидати так добре агітували за себе. Але нам потрібні факти, і ці факти будуть перевірені. Звісно, що ситуація на цьому окрузі перебуває під прискіпливим поглядом і суспільства, і ЗМІ, і правоохоронних органів», - поінформував Геращенко.

Загалом, за словами заступника, з урахуванням того, що в країні працювали 29 тисяч виборчих дільниць, і того, що у голосуванні на виборах брали участь більше 10 мільйонів виборців, то кількість порушень, яка була зафіксована, відносно невелика.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня разом із місцевими вибори проходили проміжні вибори до Верховної Ради в окрузі №208 на Чернігівщині.

За даними ЦВК, після опрацювання 43,71% бюлетенів в цьому окрузі лідирують лідер Радикальної партії Олег Ляшко (32,04% голосів), кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько (31,18%) та самовисуванка Людмила Давиденко (29,58%).

Увечері 25 жовтня Ляшко заявив про свою впевнену перемогу в 208-му окрузі.

Водночас вже вранці у понеділок, 26 жовтня, про свою перемогу заявив Гунько. За його словами, за паралельним підрахунком голосів, проведеним його штабом, свого головного конкурента він випереджає на 1442 голоси.

Тим часом Ляшко звинуватив владу і свого головного опонента Гунька у скупці голосів виборців. "Ми виграли вибори у 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади", - написав Ляшко.

Він вважає, що «аномально висока явка у 50% на цьому окрузі, яка в 1,5 раза перевищила середню по країні - доказ спрацювання масштабної сітки підкупу виборців».

Ляшко заявив, що його команда не визнаватиме результатів цих виборів, вимагає справедливого розслідування і покарання всіх причетних до підкупу виборців.

Довибори до Верховної Ради у 208-му окрузі проводилися через загибель представника цього округу в парламенті Валерія Давиденка, якого у травні ц.р. було знайдено застреленим у його київському офісі. За вакантне місце у парламенті 25 жовтня змагалося 18 кандидатів.