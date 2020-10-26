Поліція відкрила шість справ через порушення на довиборах у Раду

Поліція відкрила шість справ через порушення на довиборах у Раду

Укрінформ
Від початку виборчого процесу правоохоронці відкрили 6 кримінальних проваджень через порушення на довиборах до Верховної Ради в окрузі № 208 на Чернігівщині, з яких три стосуються підкупу виборців.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає кореспондент Укрінформу.

«Є така інформація окремо по 208-му виборчому округу в Чернігівській області, де проводилися вибори депутатів Верховної Ради на заміну депутата, який, на жаль, загинув. Тут з початку виборчого процесу було відкрито 6 кримінальних проваджень, в тому числі 3 провадження – по статті «підкуп виборців», і 3 – по статті 157 – перешкоджання здійсненню виборчих прав громадян», - сказав він.

Геращенко зазначив, що власне у день голосування на цьому окрузі були зафіксовані три події. Зокрема, перша – коли орієнтовно о 21:00 на одній з дільниць у селищі Піски було відключено електропостачання, але воно одразу завдяки ефективним діям представників електромереж було відновлено. За словами заступника міністра, це не була ніяка диверсія - просто технічна несправність.

Також на цьому округу у день голосування було зафіксовано повідомлення про те, що у селі Березна Менського району на виборчій дільниці № 417 відсутні інформаційні білборди з інформацією про кандидатів, і ще один випадок – зафіксовано скаргу про відсутність у селищі Волосківці Менського району плакатів з інформацією про одного з кандидатів.

Геращенко поінформував, що у день голосування жодних відомостей про порушення в окрузі №208 у ЄРДР не вносилося, адмінпротоколи не складалися, бо не було за його словами, жодних заяв.

Він зазначив, що ситуація в цьому окрузі перебуває під прискіпливим наглядом правоохоронних органів.

«Висока явка по цьому округу дійсно мала місце, і дійсно це є привід задуматися, чому вона була. Хтось може сказати, що це тому, що кандидати так добре агітували за себе. Але нам потрібні факти, і ці факти будуть перевірені. Звісно, що ситуація на цьому окрузі перебуває під прискіпливим поглядом і суспільства, і ЗМІ, і правоохоронних органів», - поінформував Геращенко.

Загалом, за словами заступника, з урахуванням того, що в країні працювали 29 тисяч виборчих дільниць, і того, що у голосуванні на виборах брали участь більше 10 мільйонів виборців, то кількість порушень, яка була зафіксована, відносно невелика.

Читайте також: Довибори в Раду: Олег Ляшко заявив про перемогу в окрузі №208

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня разом із місцевими вибори проходили проміжні вибори до Верховної Ради в окрузі №208 на Чернігівщині.

За даними ЦВК, після опрацювання 43,71% бюлетенів в цьому окрузі лідирують лідер Радикальної партії Олег Ляшко (32,04% голосів), кандидат від «Слуги народу» Анатолій Гунько (31,18%) та самовисуванка Людмила Давиденко (29,58%).

Увечері 25 жовтня Ляшко заявив про свою впевнену перемогу в 208-му окрузі.

Водночас вже вранці у понеділок, 26 жовтня, про свою перемогу заявив Гунько. За його словами, за паралельним підрахунком голосів, проведеним його штабом, свого головного конкурента він випереджає на 1442 голоси.

Тим часом Ляшко звинуватив владу і свого головного опонента Гунька у скупці голосів виборців. "Ми виграли вибори у 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади", - написав Ляшко.

Він вважає, що «аномально висока явка у 50% на цьому окрузі, яка в 1,5 раза перевищила середню по країні - доказ спрацювання масштабної сітки підкупу виборців».

Ляшко заявив, що його команда не визнаватиме результатів цих виборів, вимагає справедливого розслідування і покарання всіх причетних до підкупу виборців.

Довибори до Верховної Ради у 208-му окрузі проводилися через загибель представника цього округу в парламенті Валерія Давиденка, якого у травні ц.р. було знайдено застреленим у його київському офісі. За вакантне місце у парламенті 25 жовтня змагалося 18 кандидатів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-