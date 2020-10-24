У миротворчих місіях ООН беруть участь понад 300 українців - Кулеба

Більш як 300 громадян України беруть участь у миротворчих операціях Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомив закордонних справ Дмитро Кулеба під час урочистої церемонії підняття прапора ООН у Києві з нагоди 75-ї річниці заснування організації, передає кореспондент Укрінформу.

"Понад 300 українців наразі беруть участь в операціях ООН з підтримання миру", - сказав Кулеба.

Глава МЗС запевнив, що Україна й надалі буде надійним союзником ООН у зміцненні миру на планеті.

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Як відомо, ООН була заснована 24 жовтня 1945 року. Декларованою метою діяльності організації є підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.