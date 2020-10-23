Українські миротворці повернулися з Конго

До України з ДР Конго повернулися 164 миротворці, які протягом 10 місяців виконували завдання у складі 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

«21 жовтня 2020 року в міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького прибув літак зі 164 українськими миротворцями, які протягом 10 місяців виконували завдання у складі 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Це другий етап ротації з ДР Конго», - йдеться в повідомленні.

Миротворці повернулися з Конго / Фото: mil.gov.ua

Зазначається, що після проходження митного та прикордонного контролю миротворці вирушили до військової частини, яка дислокується у місті Броди, де вони пройдуть поглиблений медичний огляд та комплексне обстеження, а також протягом трьох тижнів перебуватимуть на обсервації.

Як повідомлялось, у червні 2020 року військові національних контингентів Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго взяли участь у спільних тактичних навчаннях. Окрім українського екіпажу вертольоту Мі-8 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН у них узяли участь військові Індії, Уругваю та Гватемали.

За сценарієм навчань радикально налаштовані бойовики перекрили дороги для ускладнення проїзду миротворчих сил, захопили заручників та поранили одного з них.

Завданням українського екіпажу вертольота Мі-8 було повітряне прикриття наземних сил з відпрацюванням елементів авіанаведення та висадка десанту зі складу сил швидкого реагування.

ЗСУ беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій з 1992 року.

Фото: mil.gov.ua