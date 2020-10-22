Зеленський каже, що відмовиться від президентської пенсії

Президент Володимир Зеленський готовий відмовитися від президентської пенсії у майбутньому, якщо в України будуть проблеми з виплатою пенсій пересічним громадянам.

Про це він заявив в інтерв’ю "Осінь-2020: перемоги та виклики" чотирьом українським телеканалам, коментуючи слова Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо можливих труднощів із виплатою пенсій через 15 років, повідомляє кореспондент Укрінформу,

“Я відмовлюся від президентської пенсії. Якщо людям, вибачте, нема що їсти, навіщо мені такі пенсії”, - запевнив Зеленський.

Водно час Президент заявив, що потрібно з розумінням поставитися до виловлювання глави уряду, та підкреслив, що Прем’єр-міністр мав на увазі потенційні проблеми через відтік молоді з України.

“Молодь у тій ситуації, у якій знаходилась і знаходиться Україна, виїжджає. Старіє в цілому країна, старіє покоління. Що відбудеться, якщо тут не буде підприємців, не буде кому сплачувати податки? І тому він (Шмигаль — ред.) каже: якщо не буде підприємств, не будуть нормальні, ліберальні, лояльні умови, включаючи вільні економічні зони, якщо цього не буде, хто сплачуватиме податки? Не буде кому (платити податки — ред.) - не буде пенсій”, - пояснив Зеленський.

Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років.