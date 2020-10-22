Зеленський дав інтерв’ю чотирьом українським телеканалам

Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю на тему «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Офісу Президента у Фейсбук.

«Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю «Осінь-2020: перемоги та виклики» чотирьом українським телеканалам», - розповіли в ОП.

Зазначається, що запис розмови буде показано сьогодні, 22 жовтня, в ефірі: телеканалу «Україна» - о 18:00; «1+1» – о 18:25; «ICTV» – о 20:20; «Інтер» – о 23:00.