Посол ЄС відповів критикам євроінтеграції України словами Стуса

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас переконаний, що європейський напрямок розвитку є вибором українського народу, та запевнив у підтримці цього шляху.

Про це він заявив на першому засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Іноді цими днями лунають голоси в Україні та поза її межами, які ставлять під сумнів стратегічну орієнтацію України та її європейський вибір, нібито Угода про асоціацію зв'язує руки українській економіці тощо. Можу сказати на це лише одне: українському народу видніше. За словами Василя Стуса, "немає більше вороття до давнього, минулого, старого", - підкреслив Маасікас, який виступав українською мовою.

Посол ЄС запевнив, що задля майбутнього України як стабільної, демократичної і заможної європейської держави європейці продовжують працювати на "цьому обраному шляху".

"Прямуємо разом", - підкреслив Маасікас.

Водночас він схвально оцінив створення Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію.

"Ми вітаємо створення Комісії з координації виконання Угоди про асоціацію і приймаємо це як добрий знак. Він свідчить про те, що європейська орієнтація України - чіткий пріоритет українського народу, залишається першочерговим завданням для всього уряду", - зауважив посол.

Щодо мови свого виступу голова Представництва ЄС сказав: "Коли я брав участь у засіданні уряду минулого року, я пообіцяв, що наступного разу виступатиме українською мовою. Виконую свою обіцянку".