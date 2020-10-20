Степанов відповів на запитання про відставку: Не всі мрії здійснюються

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляє, що не планує подавати у відставку з посади очільника МОЗ.

Як передає Укрінформ, таким чином він відповів на запитання народної депутатки від фракції "Голос" Ольги Стефанишиної під час виступу в парламенті 20 жовтня.

"Щодо вашого питання, я ж вам уже відповідав: не всі мрії здійснюються", - сказав Степанов.

Так, Стефанишина звернула його увагу на те, що в Україні щоденно офіційно фіксують шість тисяч хворих на коронавірус, яким "тижнями не видають результати тестів", а також акцентувала на тому, що в країні зафіксовано майже 310 тисяч інфікувань COVID, та уже шість тисяч українців померли.

"Скільки ще треба, щоб захворіло та померло, щоб ви нарешті у відставку пішли?" - спитала депутатка.

Водночас на її зауваження щодо невиконання МОЗом ухвалених Радою законів і постанов Степанов зауважив, що "прийняти закон, проголосувати за нього - це дуже добре, а для реалізації потрібен певний перелік дій, і дуже шкода, що ви цього не розумієте".

Степанов також заявив, що балотування до Одеської облдержадміністрації не заважає йому виконувати обов'язки очільника МОЗ.

"Що стосується мого особистого рішення та рішення нашої команди щодо першого номера в списку (Степанов очолив список партії "Слуга народу" до Одеської облради, - ред.), ви не знайдете жодного приводу навіть теоретичного, щоб я не займався рятуванням громадян", - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з них за добу – 5 469. Померли з початку пандемії 5 786 пацієнтів, за минулу добу – 113.

19 травня фракція "Голос" заявила, що починає збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Тоді депутати звинувачували міністра у тому, що МОЗ закупило захисні костюми для медиків за завищеними цінами. Нібито, замість 72 тисяч костюмів, які мали завезти для захисту українських медиків, прибуло 29 тисяч. А також, що "в районних лікарнях немає нічого" (препаратів та засобів для боротьби з коронавірусом).

Степанов був призначений главою МОЗ 30 березня 2020 року.