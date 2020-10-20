Раді пропонують посилити покарання за вчинення правопорушень проти журналістів

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №4224 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих гарантій професійної діяльності".

Як передає Укрінформ, текст законопроєкту оприлюднено на сайті Верховної Ради.

"Метою і завданням прийняття цього законопроєкту є посилення захисту законної професійної діяльності журналістів та інших медіа-учасників, а також адміністративної та кримінальної відповідальності осіб за вчинення правопорушень стосовно журналістів", - ідеться в пояснювальній записці.

Проєкт акта передбачає внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Закону «Про інформацію» в частині щодо забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих гарантій професійної діяльності журналістів.

Документом, зокрема, передбачено, що неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачено законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про оцінку впливу на довкілля", "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", "Про відкритість використання публічних коштів" та "Про запобігання корупції", - тягне за собою накладання штрафу на посадових осіб від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ). Чинна редакція КУпАП передбачає накладання штрафу на посадових осіб від 25 до 50 НМДГ.

Так само пропонується карати за порушення Закону "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, незаконну відмову в доступі журналіста до інформації, неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації.

Крім того, у Кримінальному кодексі України законопроєкт пропонує передбачити посилення покарання за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (стаття 171 ККУ).

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Так, за незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, незаконну заборону висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності пропонується карати штрафом до 3500 НМДГ або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до одного року.

Чинна редакція Кримінального кодексу передбачає покарання за такі діяння штрафом до 50 НМДГ або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Також законопроєкт передбачає, що вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю каратиметься штрафом до 4 тисяч НМДГ або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нині такі діяння караються штрафом до 200 НМДГ або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Крім того, законопроєкт пропонує передбачити у Кримінальному кодексі покарання за такі дії, якщо вони були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища. За це рекомендують карати штрафом до 4500 НМДГ або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Законопроєкт також надає визначення понять "журналіст" та "журналістська діяльність" і приводить їх у відповідність з європейськими стандартами у цій сфері.

Як зазначають автори у пояснювальній записці, необхідність прийняття проєкту акта обумовлюється Рекомендаціями парламентських слухань на тему: «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення», схвалених Постановою Верховної Ради України від 14 січня 2020 року № 456-IХ.

Як повідомляв Укрінформ, з початку року Інститут масової інформації зафіксував 137 порушень свободи слова, 75 випадків перешкоджання діяльності журналістів, 14 випадків побиття та 13 випадків погроз.

У 2019 році правоохоронці розслідували та передали до суду 14 кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних стосовно журналістів. Загалом протягом 2019 року правоохоронці зареєстрували 259 кримінальних правопорушень щодо злочинів проти працівників ЗМІї. З них у 102 кримінальних провадженнях ухвалено рішення про закриття.