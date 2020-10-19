Катастрофа літака МАУ: Єнін зустрівся з главою МЗС Ірану

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін і міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф під час зустрічі обговорили переговорний процес щодо збиття Боїнга PS752 в Ірані у січні 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МЗС.

“19 жовтня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін зустрівся в Тегерані з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Під час зустрічі сторони обговорили переговорний процес щодо збиття Боїнга PS752 в Ірані у січні 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, заступник міністра зазначив, що у МЗС вітають рішення Ірану взяти на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

«Вітаємо рішення Ірану взяти на себе всю відповідальність за збиття українського літака, а також готовність забезпечити однаковий розмір компенсації родичам усіх жертв незалежно від їхнього громадянства», - уточнив Єнін.

Заступник глави українського МЗС також підкреслив необхідність неупередженого та об'єктивного розслідування обставин авіакатастрофи та закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.

«Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака сприятиме нормалізації співробітництва з Іраном в усіх сферах», - наголосив Єнін.

Також український дипломат детально поінформував Заріфа про наслідки триваючої російської агресії проти нашої країни, зокрема - мілітаризацію в Азово-Чорноморському регіоні та утиски російської окупаційної адміністрації проти жителів тимчасово окупованого Криму.

Зі свого боку глава МЗС Ірану підтвердив підтримку територіальної цілісності України та непорушності її кордонів. Зокрема, іранський співрозмовник запевнив, що жодна третя країна не впливатиме на політику Ірану щодо України.

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака PS752.

Фото: АА