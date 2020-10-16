Зеленський у Туреччині поговорив телефоном з прем'єром Канади Трюдо

Під час робочого візиту Президента України до Туреччини відбулася коротка телефонна розмова Володимира Зеленського, Реджепа Таїпа Ердогана та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

Прем'єр-міністр Канади мав телефонну розмову з президентом Туреччини, під час якої Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що в нього є сюрприз для Джастіна Трюдо - і передав слухавку Володимиру Зеленському.

Лідери України та Канади обмінялися дружніми привітаннями й коротко обговорили питання спільного порядку денного та взаємодії в актуальних проєктах.

Зазначається, що Зеленський і Трюдо були приємно здивовані можливістю дружньої розмови у такому форматі.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Туреччині. Зустріч президентів двох країн віч-на-віч тривала більше години. За внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України Зеленський нагородив Ердогана орденом Ярослава Мудрого І ступеня.

Фото: пресслужба Президента