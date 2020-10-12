У «Слузі народу» прокоментували заяву Качури про закупівлю російської вакцини від COVID-19
Як передає Укрінформ, про це Кравчук сказала в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Взагалі це зараз гіпотетичний варіант, і тут немає нічого спільного з реальністю. Це не вакцина, це сироватка. Немає жодного нормального підтвердження, що вона діє. Більше того, я коли досліджувала цю тему, я читала російську пресу, яку ще можна назвати незалежною, і там навіть лікарі проти, щоб її вводити, і ніхто не хоче. Тому без якогось гарантованого підтвердження від міжнародних організацій взагалі немає про що говорити. Це приблизно з такої паралельної реальності, як наша коаліція з ОПЗЖ», - прокоментувала Кравчук.
Як повідомлялося, напередодні Олександр Качура в ефірі одного з телеканалів сказав, що Україна буде зобов'язана домовлятися з РФ щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.
Качура в інтерв'ю ютуб-каналу «Єдність», оприлюдненому 11 жовтня, заявив, що об'єднання партії «Слуга народу» з «Опозиційною платформою - За життя» у деяких регіонах після місцевих виборів «однозначно буде».