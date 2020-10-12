У «Слузі народу» прокоментували заяву Качури про закупівлю російської вакцини від COVID-19

Заступниця голови парламентської фракції «Слуга народу» Кравчук прокоментувала заяву колеги по фракції Олександра Качури, який допустив імовірність закупівлі російської вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

Як передає Укрінформ, про це Кравчук сказала в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Взагалі це зараз гіпотетичний варіант, і тут немає нічого спільного з реальністю. Це не вакцина, це сироватка. Немає жодного нормального підтвердження, що вона діє. Більше того, я коли досліджувала цю тему, я читала російську пресу, яку ще можна назвати незалежною, і там навіть лікарі проти, щоб її вводити, і ніхто не хоче. Тому без якогось гарантованого підтвердження від міжнародних організацій взагалі немає про що говорити. Це приблизно з такої паралельної реальності, як наша коаліція з ОПЗЖ», - прокоментувала Кравчук.

Як повідомлялося, напередодні Олександр Качура в ефірі одного з телеканалів сказав, що Україна буде зобов'язана домовлятися з РФ щодо закупівлі російської вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

Качура в інтерв'ю ютуб-каналу «Єдність», оприлюдненому 11 жовтня, заявив, що об'єднання партії «Слуга народу» з «Опозиційною платформою - За життя» у деяких регіонах після місцевих виборів «однозначно буде».