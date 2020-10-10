Президент Польщі Анджей Дуда 11-13 жовтня перебуватиме з офіційним візитом в Україні.

Як передає Укрінформ, про це інформує канцелярія президента Польщі.

“11-13 жовтня 2020 року президент Польщі Анджей Дуда з дружиною перебуватиме з офіційним візитом в Україні”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією Польського радіо, під час візиту відбудуться переговори з Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Запланована участь президента Польщі у заходах з нагоди 80-річчя Катинського злочину в Биківні. Він візьме участь у відкритті на території посольства РП в Києві пам’ятника легенді “Солідарності”, етнічній українці Анні Валентинович.

У Києві Дуда також покладе символічний кошик з колосками пшениці під пам’ятником жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років, запалить свічку перед хрестом Героїв Небесної Сотні.

В Одесі президенти України і Польщі відкриють українсько-польський транспортний і логістичний форум, в їх присутності буде підписано меморандум про порозуміння між портами в Одесі та Гданьську.

В Одесі Дуда також покладе квіти до меморіальної дошки на вшанування пам'яті експрезидента Польщі Лєха Качинського.