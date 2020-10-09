Дуда наступного тижня відвідає Київ та Одесу — Банкова

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда 12 жовтня проведуть зустріч у Києві, а 13 жовтня відвідають Одесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

“12 жовтня Президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом”, - розповіли в ОП.

Очікується, що за результатами переговорів глав держав буде підписано низку двосторонніх документів.

Крім того, 13 жовтня Зеленський і Дуда відвідають Одесу й візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

фото: flicr