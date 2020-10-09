Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД

Уряд погодив проєкт закону про вихід України з Угоди про співпрацю держав ― учасниць СНД в боротьбі з незаконною міграцією та проєкт відповідного розпорядження Кабміну.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п’ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

«Схвалення проєкту закону забезпечить вихід України з угоди про співпрацю держав ― учасниць СНД в боротьбі з незаконною міграцією та відповідно до статті 24 Закону «Про міжнародні договори України» дозволить завершити внутрішньодержавні процедури, необхідні для здійснення виходу України з даної угоди», - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Водночас, як уточнюється, вихід з цієї угоди звільнить Україну від виконання формальних зобов’язань, які випливають з цієї угоди, та сприятиме активізації процесу укладення двосторонніх угод між нашою державою і іншими державами з урахуванням сучасних напрямів у сфері боротьби з нелегальною міграцією та врегулювання питань реадмісії.

У МВС зазначили, що у випадку виходу з цієї угоди національні інтереси нашої країни в стосунках України з державами СНД у сфері боротьби з незаконною міграцією не постраждають. Так, з моменту ратифікації цієї угоди нашою державою її положення щодо повернення (передачі) незаконних мігрантів не застосовувалися, оскільки статтею 5 цієї угоди визначено, що незаконні мігранти, яких виявлено на території однієї із сторін, підлягають депортації до держави виїзду, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Уточнюється, що у випадку, якщо незаконні мігранти прибули на територію однієї зі сторін з території другої сторони, то вони, за наявності відповідних доказів про це, підлягають передачі останній, і при цьому передача незаконних мігрантів здійснюється відповідно до окремих домовленостей сторін у цій галузі.

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Зокрема, положеннями цієї угоди була визначена необхідність укладення двосторонніх договорів між сторонами, які регулюють питання боротьби з незаконною міграцією, у тому числі щодо повернення (видворення, реадмісії) мігрантів до країн походження.

Також у МВС поінформували, що наразі вже підписано ряд двосторонніх міжнародних договорів, які регулюють питання, зазначені в цій угоді, зокрема, це – угода між урядами України і Молдови про реадмісію осіб (набрала чинності) і імплементаційний протокол про порядок реалізації цієї угоди; угода між урядами нашої країни і Білоруссю про реадмісію осіб (тривають внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання цією угодою чинності); угода між урядами нашої держави та РФ про реадмісію осіб (набрала чинності) і виконавчий протокол про порядок реалізації цієї угоди; угода між урядами України і Туркменістану про реадмісію осіб (набрала чинності); угода між урядами нашої країни і Узбекистану про приймання та передачу осіб, які перебувають на території держав нелегально (наразі ратифікована).

«З огляду на неактуальність угоди, а також беручи до уваги те, що угода не застосовується на практиці, на виконання рішення РНБО від 2 травня 2018 року «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамка СНД», уведеного в дію указом Президента від 19 травня 2018 року № 139, виникає необхідність виходу із зазначеної угоди», - зазначається у пояснювальній записці.

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Уточнюється, що реалізація цього проєкту закону матиме позитивний вплив на інтереси ДМСУ та українців, які незаконно перебувають на території договірних держав.

Також уряд погодив проєкт розпорядження щодо подання до ВРУ цього проєкту Закону.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня Кабінет Міністрів схвалив угоду щодо співпраці з ЄС у сфері ядерної безпеки.