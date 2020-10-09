150-річчя від дня народження Стефаника: Ткаченка призначили головою оргкомітету

Кабінет Міністрів призначив міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка головою новоутвореного оргкомітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 150-річчя з дня народження Василя Стефаника.

Таке рішення було прийняте на засіданні уряду в п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Реалізація розпорядження сприятиме відзначенню 150-річчя від дня народження Василя Стефаника на високому організаційному рівні, надасть можливість скоординувати роботу заінтересованих центральних органів виконавчої влади та інших відомств», - йдеться у пояснювальній записці до документа.

До складу оргкомітету увійдуть представники Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства інфраструктури, а також Держкомтелерадіо, керівництво Івано-Франківської обласної державної адміністрації, представники Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук та Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника.

В Україні 150-річчя від дня народження Василя Стефаника відзначатимуть у 2021 році.

Український письменник, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик Василь Семенович Стефаник народився 14 (26) травня 1871 р. у с.Русові на Станіславщині (тепер – Снятинський район Івано-Франківської області) в сім’ї заможного селянина Семена Стефаника (1846-1920).