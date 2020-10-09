Президент має спілкуватися українською під час виконання службових обов’язків – Верховний Суд

ВС визнав, що Президент зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків.

Про це інформує пресслужба ВСУ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Верховний Суд визнав, що Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що раніше особа звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати протиправним спілкування Президента 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019 недержавною мовою та зобов’язати його утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території нашої країни при здійсненні повноважень.

Зазначається, що Касаційний адмінсуд у складі ВС відмовив у задоволенні заявлених позивачем вимог у повному обсязі.

«Розглянувши апеляційну скаргу позивача, Велика Палата ВС вказала на те, що під час виконання службових обов’язків Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою. Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, Президент несе політичну, а не юридичну відповідальність», - повідомили у ВСУ.

Тож, враховуючи викладене, Велика Палата ВС закрила провадження у справі, оскільки заявлені позивачем вимоги не підлягають розгляду в порядку адмінсудочинства.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році пройшов український форум інтернет-діячів iForum-2019, присвячений проблемам розвитку інтернету.

ЗМІ повідомляли, що президент Володимир Зеленський виступив на цьому форумі, зокрема, російською мовою.