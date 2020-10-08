Разумков прокоментував справу "вагнерівців": Нехай розбирається слідство

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що суспільство обов'язково має дізнатися про результати розслідування у справі про ймовірний зрив спецоперації по затриманню найманців ПВК Вагнера.

Як передає Укрінформ, про це спікер заявив в інтерв'ю для програми"Бацман".

"Нехай розбирається слідство. Мені дуже хочеться знати, як і багатьом іншим, що там сталося. І я впевнений, що рано чи пізно ми про це дізнаємося. Я впевнений в цьому на 99%. Це питання досить резонансне", - сказав Разумков.

На уточнююче запитання, чи скоро стануть відомі результати розслідування, спікер відповів, що все залежатиме від того, "як будуть розвиватися події, але важливо, щоб і суспільство, і країна отримали відповідь на це питання".

"Якщо це неправда, то ці звинувачення повинні бути зняті зі спецслужб і в принципі з країни. А якщо був якийсь фактаж, то він має бути доведений до кінця, а винні мають понести відповідальність у повному обсязі. Ми чудово пам'ятаємо, що стояло за цим: це ж не просто люди, які були задіяні в цьому процесі, а виходячи з тієї інформації, яка є на сьогодні, ми чудово розуміємо, що на руках у цих людей, який обсяг крові - по лікті, може, навіть і більше" , - відзначив Голова ВР.

Як повідомлялося, 7 вересня на сайті електронних петицій ВР була зареєстрована петиція з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування можливої ​​державної зради в справі "вагнерівців". Станом на 13 вересня ця петиція зібрала необхідні 25 тисяч голосів.

16 вересня секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція партії «Голос») зареєстрував у Раді проєкт постанови № 4105 про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування справи «вагнерівців».

18 серпня журналіст Юрій Бутусов написав з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, що затримання в Білорусі найманців ПВК "Вагнера" ​​нібито було спецоперацією українських спецслужб, яка провалилася через витік інформації з Офісу Президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що вважає інформацію про нібито підготовку українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", яка була зірвана через ймовірне просочення інформації після наради у глави держави, спланованою дезінформаційною кампанією.

18 серпня Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що російська сторона завчасно готувала фейкову версію про нібито причетність СБУ до затримання 33 "вагнерівців".

4 вересня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді у справі "вагнерівців" дасть змогу довести, що звинувачення на адресу вищих посадових осіб України у зриві спецоперації по затриманню бойовиків не знайшли свого підтвердження.