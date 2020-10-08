У Раді Європи позитивно оцінили допомогу Україні у покращенні урядування

У Раді Європи позитивно оцінюють реалізацію спільної з Євросоюзом програми «Партнерство заради належного врядування», до якої залучена й Україна.

Про це заявила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич у зверненні до учасників онлайн-заходу з підбиття проміжних підсумків програми та її впливу на поліпшення життя людей у країнах Східного партнерства, зокрема в Україні, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Реальне значення цих досягнень полягає в тому, що вони означають для людей у їхньому повсякденному житті. Наша спільна робота дає відчутні результати, забезпечуючи надання ефективніших та дієвіших послуг, які потрібні громадянам, а це, своєю чергою, збільшує їхню довіру до державних інституцій», - сказала генсек РЄ.

Нині триває другий етап цієї програми, яка розрахована на 2019-2021 роки. Для України пріоритетами визначені зміцнення законодавчої й інституційної баз щодо боротьби з відмиванням грошей і протидії фінансуванню тероризму відповідно до стандартів Ради Європи.

Бюджет програми для країн Східного партнерства визначений в обсязі 17,5 млн євро, з яких 80% фінансується ЄС, а 20% - Радою Європи.