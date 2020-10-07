Глава МЗС Британії привітав Зеленського у Лондоні

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб привітав у Лондоні Президента України Володимира Зеленського, який разом з дружиною Оленою протягом 7-8 жовтня перебуватимуть у Британії з офіційним візитом.

Як передає Укрінформ, про це Рааб написав у Твіттері.

«Ласкаво просимо до Лондона, Президенте Зеленський. Україна є ключовим союзником для Великої Британії, торік товарообіг між країнами становив 1,5 млрд. фунтів стерлінгів. Підписавши завтра Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, ми зміцнимо історичні зв’язки між нашими двома країнами», - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія надасть додаткові 5 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні для фінансування потреб внутрішньо переміщених осіб та громад в ОРДЛО.

Президент Зеленський з дружиною 7-8 жовтня перебуватимуть з офіційним візитом у Великій Британії. Під час візиту заплановані переговори Президента з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Планується також підписання низки інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проєктів.