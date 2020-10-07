Членство України в ЄС це чіткий покроковий план – Президент

Президент Володимир Зеленський запевняє, що в України з ЄС спільне розуміння щодо однієї великої європейської сім’ї, й українці не повинні сумніватися у своєму виборі.

Про це він написав у колонці для інтернет-видання “Європейська правда”.

“У нас із ЄС спільне розуміння: ми – частина однієї великої європейської сім’ї”, - підкреслив Президент і додав, що “українці ні на мить не повинні сумніватися в правильності свого вибору”.

Він висловив думку, що членство України в ЄС неможливе вже завтра.

“Але головне, що ми точно хочемо розуміти, то це чіткий та узгоджений з нашими європейськими партнерами покроковий план, аби це відбулося якнайшвидше”, - зазначив Зеленський.

За його словами, українці – європейці за цінностями та принципами, за внутрішньою свободою й розвиненою демократією.

“Це ми, українці, вмирали на Майдані за європейську ментальність. Це в нас забрали, нехай і тимчасово, наші території – Крим і частково Донбас. І найболючіше – це в нас загинуло майже чотирнадцять тисяч людей за відстоювання Європи в Україні”, - нагадав глава держави.

Водночас він наголосив, що, віддаючи найцінніше, Україна знала, що може покластися на офіційний Брюссель.

“Уже шість років, як ЄС дотримується слова – продовжує тиск за агресію Росії проти України. Сподіваюся, нам вдасться реалізувати заплановану поїздку на Донбас з колегами з ЄС, щоб вони побачили війну на власні очі. І також сподіваюся, що Євросоюз активно долучатиметься до ініціативи України зі створення Кримської платформи”, - зауважив Зеленський.

При цьому він додав, що сильна Україна – надійний форпост ЄС на східному кордоні.

Як повідомлялося, 6 жовтня у Брюсселі відбувся 22-ий саміт Україна-ЄС.