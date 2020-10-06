Міжнародні експерти при відборі суддів ВАКС не загрожують суверенітету – представник Ради в КСУ

Участь міжнародних експертів у підготовці рішень щодо призначень антикорупційних суддів не становить жодної загрози державному суверенітету України, бо вони не мають права на імперативні рішення.

Про це у ході засідання Конституційного суду під час розгляду подання щодо відповідності Конституції Закону «Про Вищий антикорупційний суд» заявила Представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Згідно із Законом про Вищий антикорупційний суд, участь міжнародних експертів не є вирішальною при формуванні складу ВАКС. Міжнародні експерти беруть участь у формуванні ВАКС нарівні з громадянами України. Жодних ознак наділення цієї експертної ради ознаками органу державної влади, тобто надання їм можливості приймати імперативні рішення закон про ВАКС не передбачає. Тому, з нашої точки зору, ніякої загрози державному суверенітету України в цій нормі немає», - сказала Совгиря у відповідь на запитання представника авторів подання, чи не є вирішення іноземними експертами кадрових питань ВАКС ознакою несамостійності України і загрозою державному суверенітету.

Своєю чергою представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський також спростував твердження про особливі повноваження міжнародних експертів при формуванні складу ВАКС.

«Я хочу звернути увагу, що Законом про вищий антикорупційний суд Громадській раді міжнародних експертів відведена абсолютно не та роль, якою ви її наділяєте. Громадська рада міжнародних експертів не рекомендує, які судді можуть бути суддями (ВАКС – ред.) і не дає вказівки, вона лише блокує тих суддів, які, на її думку, не відповідають вимогам доброчесності. Тобто вона не призначає, вона лише не дозволяє призначити негідників», - сказав Веніславський.

Він також акцентував увагу суддів КСУ на тому, що незмінність європейського курсу України закріплено у Конституції України, а його реалізація є одним з головних завдань Президента Зеленського.

«Отже, ми повинні давати оцінку на предмет відповідності Конституції України цього закону ( про ВАКС. – ред.) в тому числі з урахуванням тих міжнародних зобов’язань, які взяла на себе Україна, реалізуючи оцей європейський курс який прямо закріплено в Конституції», - зазначив представник Президента в КСУ.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня до Конституційного суду України надійшло подання 49 народних депутатів щодо конституційності закону "Про Вищий антикорупційний суд". Закон визначає засади організації та діяльності ВАКС, спецвимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності. Автори клопотання вважають, що оспорюваний Закон не відповідає українській Конституції, а його правозастосування призводить до порушення гарантованих Конституцією засад функціонування судоустрою в нашій країні та звуження прав суддів щодо їх незалежності та недоторканності.