Зеленський підписав закон про зменшення строку оприлюднення проєктів рішень місцевої влади

Зеленський підписав закон про зменшення строку оприлюднення проєктів рішень місцевої влади

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зменшення строку оприлюднення проєктів нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Згідно з законом, проєкти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їхнього розгляду з метою ухвалення замість 20 робочих днів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що документ спрямований на вдосконалення положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою оптимізації роботи органів представницької влади, надання суспільству якісної, оперативної інформації для забезпечення більш швидкої та ефективної реалізації прав та інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст.

Закон «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 890-ІХ щодо зменшення строку оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування» Верховна Рада ухвалила 15 вересня 2020 року.

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