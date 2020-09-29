Зеленський підписав закон про зменшення строку оприлюднення проєктів рішень місцевої влади

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зменшення строку оприлюднення проєктів нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Згідно з законом, проєкти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їхнього розгляду з метою ухвалення замість 20 робочих днів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що документ спрямований на вдосконалення положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою оптимізації роботи органів представницької влади, надання суспільству якісної, оперативної інформації для забезпечення більш швидкої та ефективної реалізації прав та інтересів територіальних громад сіл, селищ і міст.

Закон «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» № 890-ІХ щодо зменшення строку оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування» Верховна Рада ухвалила 15 вересня 2020 року.