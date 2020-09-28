У ДУС розповіли, скільки цьогоріч витратили на перельоти Зеленського

Витрати за послуги з авіаперевезень офіційних делегацій на чолі з Президентом Володимиром Зеленським за кордон та в межах України за період з 1 січня до 25 вересня становили 11,9 млн грн.

Про це повідомили Укрінформу в Державному управлінні справами.

Так, на закордонні візити пішло 6,8 млн грн, внутрішньодержавні - 5,1 млн грн.

"Касові витрати за послуги з авіаперевезень за період з 01 січня по 25 вересня 2020 року становлять 11 млн 971 тис. грн. Із них візити за кордон - 6 млн 868 тис. грн (7 візитів), робочі поїздки в межах України - 5 млн 103 тис. грн (23 поїздки)", - уточнили в ДУС.

Водночас у Державному управлінні справами поінформували, що на авіаперевезення Президента за 2016 рік було витрачено 31 млн 972 тис. грн; 2017 рік - 29 млн 686 тис. грн; 2018 рік - 26 млн 592 тис. грн.

У ДУС зазначили, зокрема, що 2016 року глава держави здійснив 25 візитів за кордон загальною вартістю авіаперевезень 26 млн 900 тис. грн, а також 39 робочих поїздок Україною вартістю перельотів у 5 млн 72 тис. грн

2017 року, за наданими даними, на авіаперевезення 27 закордонних візитів витрачено 24 млн 16 тис. грн, на 40 поїздок Україною - 5 млн 670 тис. грн.

У ДУС додали, що 2018 року на авіаперельоти по 21 закордонному візиту пішло 16 млн 638 тис. грн; по 50 робочих поїздках Україною - 9 млн 953 тис. грн.