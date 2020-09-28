Стефанчук закликає Раду розглянути законопроєкт про дистанційне голосування депутатів

Стефанчук закликає Раду розглянути законопроєкт про дистанційне голосування депутатів

Укрінформ
Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає народних депутатів повернутися до розгляду законопроєкту №3250, який дозволяє парламенту працювати в режимі відеоконференції в умовах пандемії.

Як передає Укрінформ, про це Стефанчук сказав під час засідання Погоджувальної ради 28 вересня.

"Я попросив би, враховуючи те, яка ситуація з коронавірусом відбувається і в країні, і в стінах Верховної Ради, все ж таки переглянути можливість повернення до законопроєкту №3250, який був внесений одним з перших в Європі, але, на превеликий жаль, так і залишився нерозглянутим. Це про віддалене голосування Верховної Ради", - зазначив Стефанчук.

За словами першого віцеспікера, єдина мета цього законопроєкту - не втратити в критичній ситуації можливість діяльності єдиного законодавчого органу.

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"Давайте переглянемо це з точки зору не якихось політичних прагнень, а з точки зору державницького підходу. Якщо будь-які пропозиції по цьому є, їх треба врахувати між першим і другим читанням. Але я вважаю, такий важливий запобіжник повинен існувати у Верховній Раді України", - зауважив Стефанчук.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, законопроєкт №3250 "Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" був зареєстрований у парламенті 20 березня 2020 року. 1 вересня його було знято з розгляду.

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