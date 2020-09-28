Стефанчук закликає Раду розглянути законопроєкт про дистанційне голосування депутатів

Як передає Укрінформ, про це Стефанчук сказав під час засідання Погоджувальної ради 28 вересня.

"Я попросив би, враховуючи те, яка ситуація з коронавірусом відбувається і в країні, і в стінах Верховної Ради, все ж таки переглянути можливість повернення до законопроєкту №3250, який був внесений одним з перших в Європі, але, на превеликий жаль, так і залишився нерозглянутим. Це про віддалене голосування Верховної Ради", - зазначив Стефанчук.

За словами першого віцеспікера, єдина мета цього законопроєкту - не втратити в критичній ситуації можливість діяльності єдиного законодавчого органу.

"Давайте переглянемо це з точки зору не якихось політичних прагнень, а з точки зору державницького підходу. Якщо будь-які пропозиції по цьому є, їх треба врахувати між першим і другим читанням. Але я вважаю, такий важливий запобіжник повинен існувати у Верховній Раді України", - зауважив Стефанчук.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, законопроєкт №3250 "Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" був зареєстрований у парламенті 20 березня 2020 року. 1 вересня його було знято з розгляду.