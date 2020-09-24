Комітет Ради з нацбезпеки 30 вересня розгляне законопроєкт про СБУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує провести 30 вересня засідання задля додаткового обговорення положень нової редакції законопроєкту №3196 “Про Службу безпеки України”.

Як передає Укрінформ, про це журналістам повідомив секретар комітету Роман Костенко (фракція партії “Голос”).

“На комітеті презентували законопроєкт про Службу безпеки України, але щодо нього ще не винесли остаточне рішення. Тому вирішили провести додатковий комітет, бо є багато питань щодо функцій — наявності чи відсутності слідства, передачі функцій Держспецзв’язку до СБУ тощо. Їх планують обговорити на наступному засіданні у середу,” — зазначив політик.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що Рада розгляне новий законопроєкт щодо реформування Служби безпеки України у вересні.