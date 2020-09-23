Уряд спростив подання звітів до міністерств – Немчінов

Уряд схвалив постанову "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України", яким спростив подання звітів міністерствам та центральним органам виконавчої влади від місцевих державних адміністрацій.

Таке рішення було ухвалене під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мета постанови — оптимізація виконання завдань, визначених актами Кабінету Міністрів України, обласними та Київською міською держадміністраціями щодо подання міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади окремих звітних матеріалів на постійній основі", - пояснив це рішення міністр КМУ Олег Немчінов у Телеграмі.

За його словами, в КМУ проаналізували роботу працівників міністерств та Секретаріату Кабінету Міністрів та виявили, що значну частину свого робочого часу головні спеціалісти та державні експерти витрачають на збір, без будь-якого аналізу, звітних матеріалів від підпорядкованих центральних органів виконавчої влади, їхніх територіальних управлінь, місцевих державних адміністрацій.

"Стало цікаво – яку ж кількість звітів на постійній основі готують місцеві державні адміністрації та наскільки вони важливі для реалізації державної політики? За результатами нашого дослідження таких звітів виявилося понад 4000", - зазначив Немчінов.

Тобто, додав урядовець, роками фахівці обласних, Київської міської держадміністрацій витрачають левову частку свого робочого часу на збір, узагальнення та направлення статистичних звітів до Києва, хоча такі дані в деяких випадках нікому вже не потрібні. На це витрачається 40% їхнього робочого часу.

За його словами, у липні 2020 року розпочато новий етап упорядкування звітних матеріалів, які готуються обласними та Київською міською держадміністраціями на постійній основі. Після опрацювання отриманих пропозицій виявлено 1 158 звітних матеріалів, які готуються обласними та Київською міською держадміністраціями на постійній основі, з них 1 086 готуються міністерствам та центральним органам виконавчої влади.

"Наявність таких завдань знижує ефективність діяльності обласних, Київської міської держадміністрацій, а також унеможливлює досягнення ними швидких і якісних результатів під час виконання функцій, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", підкреслив міністр КМУ.

Ураховуючи усе це, додав він, було прийнято сьогоднішню постанову.