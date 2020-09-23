Уряд спростив подання звітів до міністерств – Немчінов
Таке рішення було ухвалене під час засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Мета постанови — оптимізація виконання завдань, визначених актами Кабінету Міністрів України, обласними та Київською міською держадміністраціями щодо подання міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади окремих звітних матеріалів на постійній основі", - пояснив це рішення міністр КМУ Олег Немчінов у Телеграмі.
За його словами, в КМУ проаналізували роботу працівників міністерств та Секретаріату Кабінету Міністрів та виявили, що значну частину свого робочого часу головні спеціалісти та державні експерти витрачають на збір, без будь-якого аналізу, звітних матеріалів від підпорядкованих центральних органів виконавчої влади, їхніх територіальних управлінь, місцевих державних адміністрацій.
"Стало цікаво – яку ж кількість звітів на постійній основі готують місцеві державні адміністрації та наскільки вони важливі для реалізації державної політики? За результатами нашого дослідження таких звітів виявилося понад 4000", - зазначив Немчінов.
Тобто, додав урядовець, роками фахівці обласних, Київської міської держадміністрацій витрачають левову частку свого робочого часу на збір, узагальнення та направлення статистичних звітів до Києва, хоча такі дані в деяких випадках нікому вже не потрібні. На це витрачається 40% їхнього робочого часу.
За його словами, у липні 2020 року розпочато новий етап упорядкування звітних матеріалів, які готуються обласними та Київською міською держадміністраціями на постійній основі. Після опрацювання отриманих пропозицій виявлено 1 158 звітних матеріалів, які готуються обласними та Київською міською держадміністраціями на постійній основі, з них 1 086 готуються міністерствам та центральним органам виконавчої влади.
"Наявність таких завдань знижує ефективність діяльності обласних, Київської міської держадміністрацій, а також унеможливлює досягнення ними швидких і якісних результатів під час виконання функцій, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", підкреслив міністр КМУ.
Ураховуючи усе це, додав він, було прийнято сьогоднішню постанову.