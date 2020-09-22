Генсек ООН сподівається на прогрес у переговорах "Мінська" і "Норманді"
Про це заявив у вівторок під час виступу перед учасниками 75-ї сесії Генасамблеї ООН генеральний секретар Організації Антоніу Гутерреш, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Україна. Тут зберігається недавно встановлений режим припинення вогню", - зазначив Гутерреш.
Натомість, за його словами, "прогрес у вирішенні інших питань у сферах безпеки й політики в межах Тристоронньої контактної групи та у форматі “нормандської четвірки” матиме вирішальне значення для реалізації Мінських домовленостей".
Як повідомляв, Укрінформ, остання зустріч радників лідерів "нормандського формату" відбулася 11 вересня у Берліні. Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що наступна зустріч радників лідерів країн “нормандського формату” відбудеться упродовж 10 днів, після чого стане можливим і саміт лідерів.