Генсек ООН сподівається на прогрес у переговорах "Мінська" і "Норманді"

Успіх переговорів у форматі Тристоронньої контактної групи та “нормандської четвірки” є головним фактором, який обумовить подальшу імплементацію Мінських домовленостей та досягнення миру на сході України.

Про це заявив у вівторок під час виступу перед учасниками 75-ї сесії Генасамблеї ООН генеральний секретар Організації Антоніу Гутерреш, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Україна. Тут зберігається недавно встановлений режим припинення вогню", - зазначив Гутерреш.

Натомість, за його словами, "прогрес у вирішенні інших питань у сферах безпеки й політики в межах Тристоронньої контактної групи та у форматі “нормандської четвірки” матиме вирішальне значення для реалізації Мінських домовленостей".

Як повідомляв, Укрінформ, остання зустріч радників лідерів "нормандського формату" відбулася 11 вересня у Берліні. Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що наступна зустріч радників лідерів країн “нормандського формату” відбудеться упродовж 10 днів, після чого стане можливим і саміт лідерів.