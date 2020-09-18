Будь-які дії білоруської влади терміново знаходять відповідь з боку української - Єрмак

Україна своєчасно реагує на будь-які заяви та виклики з боку білоруських політиків й знаходиться в постійній координації з європейськими партнерами щодо ситуації в Білорусі.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"МЗС дуже чітко і дуже своєчасно реагує на будь-які заяви політиків з білоруського боку, на будь-які прояви, як, наприклад, обшук машини нашого посла, що є неприпустимим, і будь-які дії білоруської влади терміново знаходять відповідь з боку української влади", - сказав він.

Єрмак підкреслив, що в інтересах України сьогодні, щоб Білорусь була незалежною країною, без будь-якого впливу, країною, де поважають людину.

"Що стосується якихось жорстких кроків, я все ж вважаю, що ми повинні бути мудрішими, ми повинні зважувати все, що відбувається, ми, безумовно, знаходимося в постійній координації з нашими європейськими, у першу чергу, а також іншими партнерами, тому що Україна має чітко вивірений проєвропеський вектор і, безумовно, ми повинні робити все те, що буде відповідати національним інтересам України", - зазначив керівник ОП.

Єрмак додав, що українська влада у білоруському питанні має «позицію і ця позиція постійно висловлюється».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.