Зеленський: Ми майже повністю досягли виконання безпекового пункту Мінських угод

Президент Володимир Зеленський вважає, що сьогодні "майже повністю" досягнуто виконання першого і головного безпекового пункту Мінських домовленостей, оскільки кількість обстрілів зменшилася у десятки разів і немає бойових втрат.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ на Тернопільщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні у нас є режим тиші - так, він не ідеально виконується, він виконується з деякими провокаціями, результатом яких, на жаль, є втрата життя того чи іншого військового... Скільки буде продовжуватися режим припинення вогню, я сказати вам не можу - ми робимо все для того, щоб він вийшов на постійний рівень", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що поки у нас іде війна, не можна говорити про стабалізацію ситуації на Донбасі.

"Але якщо в такому сенсі, принаймні коли у нас є зменшення пострілів у десятки разів і якщо у нас немає бойових втрат, то я б дуже хотів, щоб ситуація у цьому напрямку стабілізувалася - поки що хоча б так. Це все одно досягнення, це все одно головний великий крок, тому що ми знаємо, що у питанні "Мінська" там багато кроків, багато різних пунктів, і мені здається, найперший пункт - це той, який ми сьогодні майже повністю досягли", - вважає глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи дійшли згоди щодо "додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", які передбачають, зокрема, повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня 2020 року.

Домовленість включає заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін, також не дозволяється змінювати позиційне розміщення військ, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій.

Від початку поточної доби, 18 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку противника.

Минулої доби, 17 вересня, збройними формуваннями Російської Федерації було порушено мирні домовленості. Провокацію зі стрілецької зброї зафіксували біля Новогригорівки. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських бійців, тому сили ООС вогонь у відповідь не відкривали.