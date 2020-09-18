Чутки про безвіз поширює політик, який вважає себе “монархом України” - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що має нормальну комінукацію із західними партнерами й підтримує їхню вимогу щодо прозорості роботи конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ на Івано-Франківщині, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо інформації про можливе скасування безвізу з ЄС для українців.

“У нас є нормальна комунікація із західними партнерами. Я розумію, що мається на увазі з приводу складу комісії по САП, я читав уважно те, що заявили західні партнери, те, що заявили представники тих чи інших посольств в України. Вони сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія уважно працювала... і прозоро обирала професійного майбутнього керівника САП. Я поділяю їх думки, повністю їх підтримую, вважаю, що по-іншому не може бути”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що “не звертає уваги” на заяви деяких українських політиків щодо можливого скасування безвізу через рішення парламенту щодо конкурсної комісії з відбору очільника САП. “Я в принципі не коментую заяви українських політиків щодо того, де немає їх повноважень. Вони не можуть нам ні надавати безвіз, ні відбирати його. Що стосується українських політиків. Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, котра досі вважає, що вона - монарх України, господар України, хоча у цієї людини було п’ять років відбудувати Україну, показати, що він може зробити для свого народу”, - зауважив Зеленський.

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Як повідомлялося, Верховна Рада у четвер затвердила представників у конкурсну комісію з обрання керівника САП.

У Представництві ЄС і посольстві США в Україні зазначили, що взяли до відома рішення українського парламенту щодо конкурсної комісії з відбору керівника САП та заявили, що від її роботи залежатиме подальша підтримка США.

Раніше у Європейському парламенті заявляли про можливі ризики, які можуть виникнути через проблеми з відбором керівника САП, а також про ризики для безвізу з ЄС.

Фото: Офіс Президента