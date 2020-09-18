Глава МЗС Болгарії запросила Кулебу відвідати Софію

Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Республіки Болгарія Єкатерина Захарієва запросила міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу відвідати столицю держави Софію.

Про це вона сказала під час спільної спільно з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою онлайн пресконференції у Києві за підсумками переговорів передає кореспондент Укрінформу.

"Дякую за гостинність і чекаю відповіді-візиту до Софії", - сказала Захарієва, звертаючись до Кулеби.

Вона також наголосила, що Болгарія підтримує суверенітет, незалежність і державну цілісність України в міжнародновизнаних кордонах.

Захарієва зазначила, що Україна є однією з пріоритетних дежрав для Болгарії у східному партнерстві. Вона зауважила, що у 2019 році Болгарію відвідали 500 тисяч українських туристрів.

Вона додала, що Болгарія готова надсилати викладачів в Україну для викладання болгарської філології. Захарієва підкреслила, що Болгарія піклується, щоб українська мова викладалася в Софійському університеті, бо там українська філологія має статус захищеної спеціальності. Цей статус надає можливість щороку набирати групи, принаймні з 10 студентів,

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Республіки Болгарія Єкатерина Захарієва 17 вересня відвідує Україну з робочим візитом.