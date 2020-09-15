Генпрокурор повідомила про "декілька розслідувань" щодо народних депутатів

Правоохоронці проводять слідство стосовно декількох народних депутатів.

Як передає Укрінформ, про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, виступаючи під час засідання Верховної Ради у вівторок, 15 вересня.

"Я можу вас, колишні колеги, розчарувати, але, дійсно, в цій державі іде декілька розслідувань по декількох народних обранцях", - сказала вона.

Венедіктова додала, що за підсумком розслідування "ми або прийдемо до законних процесуальних рішень, або не прийдемо".

При цьому генпрокурор пообіцяла не покривати жодного з фігурантів розслідування.