Білоруські прикордонники обшукали автомобіль посла України

Як передає Укрінформ, про це Кизим розповів в інтерв'ю TYT.BY.

«Потрібно сказати, що мій в'їзд до Білорусі був, м'яко кажучи, не дуже дружнім і розпочався, як я це розцінюю, з провокації. Мій особистий автомобіль, на якому я повертався, піддався огляду білоруськими прикордонниками в порушення норм міжнародного права про дипломатичні зносини і вже зовсім не в дусі наших дружніх двосторонніх відносин», - сказав Кизим.

При цьому, за словами посла, в ході цього «неприємного інциденту», що відбувся минулими вихідними, керівник білоруського прикордонного пункту не дав жодних пояснень. «І як я зрозумів, начальник пункту пропуску «Нова Гута» був проінструктований так зробити. Очевидно, що посольством була направлена ​​відповідна нота в МЗС Білорусі», - пояснив посол України.

Як відомо, у Віденській конвенції про дипломатичні зносини йдеться, що особистий багаж дипломатичного працівника звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить небезпечні предмети, або предмети, ввезення або вивезення яких заборонено законом держави перебування. У цьому випадку огляд проводиться в присутності дипломатичного агента або його уповноваженого представника.

Як повідомляв у понеділок Укрінформ, посол України після консультацій у МЗС повернувся до Мінська. Однак офіційні двосторонні контакти залишаються «на паузі».

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17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкликав українського посла в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для проведення консультацій з огляду на політичну ситуацію в сусідній країні.

28 серпня Кулеба заявив, що Україна призупинила підготовку і проведення всіх офіційних зустрічей із Білоруссю в зв'язку з напруженою ситуацією в республіці.

Фото: TYT.BY