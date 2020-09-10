Генпрокурор представила свого нового заступника - Максима Якубовського

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу свого нового заступника – Максима Якубовського.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

"У четвер, 10 вересня 2020 року, генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу генерального прокурора заступника генпрокурора – Максима Якубовського", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Венедіктова привітала новопризначеного заступника у прокурорській родині, і зазначила, що знає його як патріота, справжнього українського офіцера, людину, яка займалася створенням військових прокуратур, була в АТО і має бойову нагороду.

Генпрокурор висловила переконання, що Якубовський "підсилить наші професійні ряди".

Максим Якубовський розпочав роботу в органах прокуратури у 1996 році на посаді помічника Одеського транспортного прокурора Південно-Української транспортної прокуратури. Згодом він став наймолодшим слідчим в особливо важливих справах в українській прокуратурі. У Генеральній прокуратурі України він обіймав посади від слідчого до начальника слідчого відділу.

У 2014 році був ініціатором відтворення системи військових прокуратур. Працював у Головній військовій прокуратурі ГПУ, був заступником Головного військового прокурора, військовим прокурором Південного регіону України. У 2014-2015 роках безпосередньо виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2015 році йому присвоєно військове звання "генерал-майор юстиції". З 2018 по 2020 роки продовжив військову службу в одній з українських спецслужб.

Як повідомлялося, 9 вересня заступником генпрокурора був призначений Максим Якубовський, який раніше обіймав посаду заступника головного військового прокурора Генпрокуратури.

Фото: Офіс генпрокурора