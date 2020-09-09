Підпал авто Лероса: адвокати наполягають на допиті Зеленського, Єрмака і Богдана

Захист народного депутата Гео Лероса звернувся до поліції з клопотанням про допит Президента Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і його попередника Андрія Богдана у справі про підпал авто парламентарія.

Про це у Фейсбуці повідомляє юридична компанія «Міллер», передає Укрінформ.

«Адвокатами нашої компанії до Печерського управління поліції ГУ НП України подано клопотання про допит: голови Офісу Президента України Андрія Єрмака; Президента України Володимира Зеленського; колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана - у справі щодо підпалу авто народного депутата України Гео Лероса», - йдеться у повідомленні.

На думку юристів, численні висловлювання Єрмака «дали підстави вважати, що він вважає Гео Лероса особистим ворогом» після того, як депутат у березні оприлюднив відеозаписи за участю брата глави ОП - Дениса Єрмака.

У цьому контексті у компанії «Міллер» нагадали, що у травні відбувся підпал мотоцикла та спроба підпалу автомобіля двох інших фігурантів так званих «плівок Єрмака» - Дмитра Штанька та Сергія Шумського.

Читайте також: Лерос не подаватиме до суду на Зеленського

Водночас в адвокатів Лероса викликали застереження і певні публічні висловлювання Президента щодо їхнього клієнта, а також виключення Гео Лероса з парламентської фракції “Слуги народу”.

Щодо Андрія Богдана, то його авто раніше теж згоріло, і у юркомпанії «Міллер» вважають, що в нього можуть бути версії, на які поліції слід було б звернути увагу.

Раніше, 7 вересня, представники компанії «Міллер» подали до поліції заяву з клопотанням про допит у цьому провадженні народного депутата Миколи Тищенка (фракція партії «Слуга народу»).

Як повідомлялося, 28 серпня Лерос повідомив, що його авто спалили. За цим фактом було зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 ККУ (Умисне знищення або пошкодження майна).

1 вересня фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді виключила зі свого складу Гео Лероса.

Депутат заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції її очільнику Давиду Арахамії нібито наказав Президент після його виступу, в якому Лерос розкритикував Зеленського, звинувативши у порушенні передвиборчих обіцянок.

У березні Лерос опублікував кілька відео, на яких брат керівника ОП Андрія Єрмака Денис нібито обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

ДБР відкрило провадження за його заявою.

Водночас Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня назвав "порожньою" справу, пов’язану із цими записами.

фото: Нацполіція