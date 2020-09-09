Уряд призначив держсекретаря МКІП

Кабінет Міністрів призначив державним секретарем Міністерства культури та інформаційної політики Ярему Дуля.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії «Слуга народу») у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Призначити...Дуля Ярему Миколайовича - державним секретарем Міністерства культури та інформаційної політики України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - написав Мокан.

Він додав, що Кабмін також звільнив з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Дедюру та призначив його на посаду заступники міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, за повідомленням нардепа, Кабмін призначив Максима Ярмистого першим заступником голови Українського інституту національної пам’яті (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину), а також погодив призначення Теряєвої Олени Геннадіївни заступницею голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Мокан додав, що Кабмін прийняв проєкт розпорядження про погодження тимчасового покладення виконання обов’язків директора державного підприємства "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту "Одеса" на Рубцова Віктора Алімовича, який є заступником директора з питань будівництва зазначеного підприємства.