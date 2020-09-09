Уряд затвердив план пріоритетних дій на цей рік

Кабінет Міністрів схвалив проєкт розпорядження про затвердження плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік.

Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це документ фундаментальний. Йдеться про 690 пунктів, кожен з яких має обґрунтування. Важливості цих дій та цих напрямів, відповідальних виконавців, строки виконання, класифікатори виконання, очікувані результати. Тобто, то документ, яким будуть керуватися міністерства у своїй щоденній діяльності", - сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, документ забезпечить поступ у виконанні програми дій уряду, яка була затвердження рішенням КМУ майже пів року тому.

Глава уряду, зазначив що згодом громадяни зможуть ознайомитися із цим планом, бо він буде відкритий.

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Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зазначив, що розпорядження про затвердження плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік ухвалене із техніко-юридичними правками, пов'язаними із набуттям чинності деяких законодавчих актів та часових рамок.