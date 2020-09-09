Уряд затвердив план пріоритетних дій на цей рік
Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Це документ фундаментальний. Йдеться про 690 пунктів, кожен з яких має обґрунтування. Важливості цих дій та цих напрямів, відповідальних виконавців, строки виконання, класифікатори виконання, очікувані результати. Тобто, то документ, яким будуть керуватися міністерства у своїй щоденній діяльності", - сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, документ забезпечить поступ у виконанні програми дій уряду, яка була затвердження рішенням КМУ майже пів року тому.
Глава уряду, зазначив що згодом громадяни зможуть ознайомитися із цим планом, бо він буде відкритий.
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зазначив, що розпорядження про затвердження плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік ухвалене із техніко-юридичними правками, пов'язаними із набуттям чинності деяких законодавчих актів та часових рамок.