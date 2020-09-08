Шмигаль ознайомився з планами Нафтогазу щодо розвитку газовидобування

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з планами НАК "Нафтогаз" щодо стратегічних напрямів розвитку газовидобування.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена у Tелеграмі очільника уряду.

"Ознайомився сьогодні з планами НАК "Нафтогаз" щодо стратегічних напрямів розвитку газовидобування. Видобуток власного газу та зміцнення енергетичної незалежності є пріоритетом для нашого уряду", - йдеться у повідомленні.

Також у Tелаграмі розміщений відеозапис виступу прем'єра, де він зазначає, що в Україні наповнені газові сховища і встановлені ринкові ціни для населення, а також є доступ до європейської мереж.

"Наступний етап - це власний видобуток і максимальне зменшення імпорту енергоносіїв", - сказав Шмигаль.

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За його словами, для налагодження власного видобутку газу потрібно провести геологорозвідку родовищ. Прем'єр пообіцяв зробити все необхідне для видобутку власного газу.

Як повідомлялося, група Нафтогаз сьогодні представила Прем’єр-міністру Денису Шмигалю стратегічні напрями і проєкти видобутку природного газу, наголосивши при цьому, що галузь потребує ухвалення низки рішень на державному рівні.