Шмигаль ознайомився з планами Нафтогазу щодо розвитку газовидобування
Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена у Tелеграмі очільника уряду.
"Ознайомився сьогодні з планами НАК "Нафтогаз" щодо стратегічних напрямів розвитку газовидобування. Видобуток власного газу та зміцнення енергетичної незалежності є пріоритетом для нашого уряду", - йдеться у повідомленні.
Також у Tелаграмі розміщений відеозапис виступу прем'єра, де він зазначає, що в Україні наповнені газові сховища і встановлені ринкові ціни для населення, а також є доступ до європейської мереж.
"Наступний етап - це власний видобуток і максимальне зменшення імпорту енергоносіїв", - сказав Шмигаль.
За його словами, для налагодження власного видобутку газу потрібно провести геологорозвідку родовищ. Прем'єр пообіцяв зробити все необхідне для видобутку власного газу.
Як повідомлялося, група Нафтогаз сьогодні представила Прем’єр-міністру Денису Шмигалю стратегічні напрями і проєкти видобутку природного газу, наголосивши при цьому, що галузь потребує ухвалення низки рішень на державному рівні.