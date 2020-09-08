Нафтогаз презентував проєкти збільшення ресурсної бази вуглеводнів

Група Нафтогаз представила Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю стратегічні напрями і проєкти видобутку природного газу, наголосивши при цьому, що галузь потребує ухвалення низки рішень на державному рівні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії за підсумками презентації, в якій також узяли участь керівники міністерств, інших центральних органів влади і народні депутати України.

"Група Нафтогаз, як державна компанія і лідер газовидобувної галузі, готова реалізовувати пілотні проєкти в нових напрямках видобутку і знижувати їх ризики для всього ринку. Зокрема, учасникам зустрічі презентували перспективи освоєння глибоких горизонтів, покладів нетрадиційного газу у щільних породах та Чорноморського шельфу", - йдеться у повідомленні.

Також Група Нафтогаз працює над збільшенням ресурсної бази за рахунок розвідки нових ділянок, отриманих на конкурсах та аукціонах.

При цьому розвиток галузі потребує рішень від держави: підписання угод на розподіл продукції, конкурси за якими були проведені понад рік тому, запровадження стимулюючої ренти для видобутку газу зі щільних порід, відкриття надрокористувачам доступу до Чорноморського шельфу, а також до низки великих високопотенційних площ на суші.

У Нафтогазі вважають важливим продовження дії стимулюючої ренти для видобутку з традиційних покладів газу, спрощення дозвільних процедур.

"Для України власний газовидобуток має стати основою енергонезалежності. Сьогодні ми маємо безперешкодний доступ до ринку газу ЄС, що також сприяє диверсифікації джерел енергоносіїв. Але на нарадах у Президента ми неодноразово порушували питання підвищення власного видобутку. Треба провести відповідну розвідку, закінчити вже частково виконані розвідувальні плани та оперативно почати видобуток. Зі свого боку, уряд докладає для цього максимум зусиль, розраховуємо також на відповідні законодавчі ініціативи народних депутатів", - цитує Шмигаля пресслужба Нафтогазу.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв переконаний, що Україна має перспективи, аби перейти від стагнації до зростання видобутку, але для цього потрібна підтримка держави.

"Ми, як компанія, що захищає інтереси України, готові брати на себе відповідальність, досліджувати і відкривати ці можливості для всієї галузі і для країни. Але їх (проєктів - ред.) успішна реалізація потребує проактивної позиції з боку держави, нашої спільної роботи", - підсумував Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, презентація стратегічних напрямів розвитку газовидобутку відбулася 8 вересня у Києві.

У першому півріччі 2020 року Нафтогаз запустив у роботу 9 свердловин із високим дебітом - понад 100 тис. кубометрів на добу. Завдяки цьому вдалося додатково видобути понад 150 млн кубометрів газу.