В Україні потрібно пришвидшити розвідку газових родовищ - Шмигаль

В Україні потрібно пришвидшити розвідку газових родовищ для збільшення власного видобутку газу.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час виступу на "Презентації стратегічних напрямів розвитку газовидобутку", що відбулась у Києві 8 вересня, інформує Урядовий портал.

"Треба провести відповідну розвідку, закінчити вже частково виконані розвідувальні плани та оперативно почати видобуток (на нових родовищах - ред) . Зі свого боку уряд докладає для цього максимум зусиль, розраховуємо також на відповідні законодавчі ініціативи народних депутатів. Впевнений, спільно нам вдасться провести необхідні роботи та швидко зміцнити енергонезалежність України", — зазначив Шмигаль.

Він додав, що видобуток власного газу — це крок на шляху до енергетичної незалежності України, яку необхідно зміцнити.

"У нас рекордно заповнені сховища, ми зробили проривний крок, встановивши ринкові ціни на газ для населення. Тепер постачальники змагаються за побутових споживачів. Вже зараз можна зафіксувати ціну на газ та оплачувати її рівними частинами протягом року. При цьому у нас найнижча ціна на газ за останні п’ять років", — сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з серпнем ціна газу зросла на 1460 гривень (на 45%).