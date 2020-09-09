Уряд у середу затвердить план пріоритетних дій на 2020 рік

Кабінет Міністрів на засіданні у середу, 9 вересня, затвердить плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік.

Відповідний проєкт розпорядження, ініційований міністром КМУ Олегом Немчіновим, оприлюднений у порядку денному засідання на Урядовому порталі, повідомляє Укрінформ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вніс на розгляд колег проєкт розпорядження про здійснення добровільного внеску України до Організації американських держав. Він також пропонує погодити підписання угоди з урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про взаємне скасування візових вимог для пред’явників дипломатичних та службових паспортів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ініціював внесення змін до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Він – за внесення змін до порядку списання об’єктів державної власності.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ініціюватиме Ігор Петрашко запропнує змінити методику визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу.

Урядовці погодять виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в цій операції.

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Вони також внесуть зміни до положення про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також погодять документи про вищу освіту (наукові ступені), затвердять положення про фаховий мистецький коледж, а також порядок формування та діяльності кваліфікаційної ради з питань видачі кваліфікаційних документів.

У порядку денному — деякі питання організації фінансового моніторингу, утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних, а також є проєкт постанови про утворення міжрегіональних територіальних органів та ліквідацію територіальних органів Державної екологічної інспекції.

Учасники засідання змінять порядок виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати.

Міністри здійснять перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2020 рік, а також врегулюють деякі питання функціонування центральних органів виконавчої влади у сфері містобудування.

Урядовці погодять низку указів Президента про призначення стипендій для видатних спортсменів з неолімпійських видів спорту та їх тренерів, перспективних спортсменів з олімпійських видів спорту та їх тренерів, а також видатним діячам інформаційної сфери.

Учасники засідання погодять низку законопроєктів, які потім будуть внесені на розгляд Верховної Ради. Зокрема, про ратифікацію угоди з урядом Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти, а також проєкт постанови Верховної Ради України “Про зміну і встановлення меж міста Радехова Червоноградського району Львівської області”. Також йдеться про зміни до закону про географічні назви та до закону про автомобільний транспорт.