Кабмін виділив 30 мільйонів на проєктні роботи будівництва аеропорту на Закарпатті

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 30 млн грн для виконання проєктних робіт для будівництва сучасного аеропорту на Закарпатті.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Фейсбуці.

"Перші кроки для нового аеропорту на Закарпатті зроблені. Кабінетом Міністрів ухвалене рішення, яке я, зрозуміло, підтримував, виділити у поточному році 30 мільйонів гривень для виконання передпроєктних та проєктних робіт для будівництва сучасного аеропорту на Закарпатті, який є вкрай важливим та очікуваним проєктом для всієї інфраструктури в регіоні", - зазначив Криклій.

Він додав, що будівництво нового аеропорту на Закарпатті передбачає залучення інвестицій до 4 млрд грн, термінал планують збудувати на кошти приватного інвестора, а злітно-посадкову смугу фінансуватиме держава.

Міністр пояснив, що наразі єдиний діючий аеропорт у регіоні – в Ужгороді, функціональні можливості летовища його обмежені у зв’язку зі складністю злету/посадки через територію Словаччини та неможливістю обслуговування літаків класу B737/A320. "Будівництво нового аеропорту на Закарпатті передбачає: довжину злітно-посадкової смуги не менше 2500 метрів; можливість приймати літаки класу А320 / В737; пасажиропотік 200 – 300 тис. на рік із можливим збільшенням до 500 – 600 тис.", - додав Криклій.

Новий аеропорт, за його словами, дасть можливість відкрити сполучення до Києва, Дніпра, Харкова, Одеси; Польщі, Угорщини, Чехії, Італії, Іспанії та чартерів до Туреччини та Єгипту.

Як повідомлялося, у понеділок, 7 вересня, відбулося позачергове засідання Кабміну.