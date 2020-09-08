Кабмін виділив 30 мільйонів на проєктні роботи будівництва аеропорту на Закарпатті

Кабмін виділив 30 мільйонів на проєктні роботи будівництва аеропорту на Закарпатті

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Укрінформ
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 30 млн грн для виконання проєктних робіт для будівництва сучасного аеропорту на Закарпатті.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Фейсбуці.

"Перші кроки для нового аеропорту на Закарпатті зроблені. Кабінетом Міністрів ухвалене рішення, яке я, зрозуміло, підтримував, виділити у поточному році 30 мільйонів гривень для виконання передпроєктних та проєктних робіт для будівництва сучасного аеропорту на Закарпатті, який є вкрай важливим та очікуваним проєктом для всієї інфраструктури в регіоні", - зазначив Криклій.

Він додав, що будівництво нового аеропорту на Закарпатті передбачає залучення інвестицій до 4 млрд грн, термінал планують збудувати на кошти приватного інвестора, а злітно-посадкову смугу фінансуватиме держава.

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Міністр пояснив, що наразі єдиний діючий аеропорт у регіоні – в Ужгороді, функціональні можливості летовища його обмежені у зв’язку зі складністю злету/посадки через територію Словаччини та неможливістю обслуговування літаків класу B737/A320. "Будівництво нового аеропорту на Закарпатті передбачає: довжину злітно-посадкової смуги не менше 2500 метрів; можливість приймати літаки класу А320 / В737; пасажиропотік 200 – 300 тис. на рік із можливим збільшенням до 500 – 600 тис.", - додав Криклій.

Новий аеропорт, за його словами, дасть можливість відкрити сполучення до Києва, Дніпра, Харкова, Одеси; Польщі, Угорщини, Чехії, Італії, Іспанії та чартерів до Туреччини та Єгипту.

Як повідомлялося, у понеділок, 7 вересня, відбулося позачергове засідання Кабміну.

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