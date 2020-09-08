Зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися 11 вересня – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про проведення зустрічі радників лідерів країн нормандського формату 11 вересня.

Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ на Сумщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас повинна бути 11 вересня засідання радників "нормандського формату". Чекаємо там на певні пропозиції, певні рішення", - сказав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня Офіс Президента повідомив, що зустріч радників "нормандської четвірки", запланована на 28 серпня, переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Емманюеля Бонна.

Пізніше керівник ОП Андрій Єрмак, який представляє українську сторону, повідомив, що зустріч радників нормандського формату може відбутися у перших числах вересня.