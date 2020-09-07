Рада не отримувала пропозицій про кадрові зміни в уряді - Разумков

Пропозицій про дострокове припинення повноважень того чи іншого міністра від народних депутатів або відповідних подань від Прем’єр-міністра до Ради наразі не надходило.

Як передає Укрінформ, про це сказав Голова ВР Дмитро Разумков в інтерв'ю виданню "Українські новини".

"Щодо посилення Кабміну, поки що пропозицій про дострокове припинення повноважень того чи іншого міністра від депутатів або подань від самого Прем’єра не надходило", - зазначив спікер.

Говорячи про співпрацю між парламентом і Кабміном, він зауважив, що "бувають ситуаційні моменти", не завжди є розуміння між комітетом і профільним міністерством.

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"Ви ж розумієте, що завжди є дискусії, іноді навіть занадто жорсткі. Якщо ми говоримо про Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, то у мене особисто з ним і людські, і професійні відносини, на мій погляд, абсолютно нормальні", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, раніше перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі одного з українських телеканалів допустив імовірність кадрових змін в економічному блоці уряду.