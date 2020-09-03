Жінки у Раді дев'ятого скликання становлять 21% - віцеспікер

У Верховній Раді дев'ятого скликання жінки становлять 21%, і це свідчить про добрі зміни в країні.

На цьому наголосила заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк під час Київського форуму рівних прав і можливостей «Сила у рівності!», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про Україну і про парламент, ми, дійсно, маємо уже великі успіхи, бо якщо порівнювати з першим скликанням парламенту, то там було 2%, а зараз у нас уже 21% жінок. І це свідчить про хороші зміни в країні. Але коли ми говоримо про те, чи можуть жінки реально брати участь у вирішенні тих чи інших питань, то ви можете побачити, що якось так у нас склалося, що віцеспікерками стають жінки, а от спікерами стають чоловіки, що теж можна змінювати, як на мене", - сказала Кондратюк.

Вона додала, що лише три з 23 парламентських комітетів очолюють жінки.

Як повідомлялося, Форум рівних прав і можливостей «Сила у рівності!» проходить за ініціативи Київського міського голови Києва Віталія Кличка. Під час форуму мери європейських столиць, посли іноземних країн, міжнародні представництва та організації презентують політики і практики досягнення рівності, обговорять нові виклики, пов’язані із пандемією COVID-19.