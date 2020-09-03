Арахамія заперечує, що Рада готується звільнити кількох міністрів

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтверджує інформацію, що Верховна Рада нібито готується звільнити міністрів фінансів Сергія Марченка, розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Арахамія сказав під час спілкування з журналістами в четвер, 3 вересня.

Коментуючи запитання про ймовірність звільнення Марченка, Петрашка і Степанова, Арахамія сказав: "Неправда, не підтверджую".

Крім того, голова фракції "Слуга народу" заперечив імовірність зміни посад для чинних голови СБУ Івана Баканова і генерального прокурора Ірини Венедіктової.

"Теж читав це в анонімних телеграм-каналах. Ніяких натяків на це не бачив і розмов немає", - сказав Арахамія.

Політик додав, що парламентарії будуть оцінювати роботу урядовців і силовиків у визначений законодавством термін і спосіб.

Як повідомлялося, раніше перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі одного з українських телеканалів допустив імовірність кадрових змін в економічному блоці уряду.