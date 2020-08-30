Восени можливі ротації в економічному блоці Кабміну - Арахамія

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив кадрових перестановок у Кабінеті міністрів цієї осені.

Як передає Укрінформ, про це Арахамія сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не виключаю, гадаю, що восени точно можуть бути якісь ротації по окремих міністерствах. Два-три міністерства, думаю. Які - казати не буду, а то люди зовсім перестануть працювати", - зазначив Арахамія.

Водночас він уточнив, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці.

"У нас же люди найбільше якраз незадоволені економічним блоком. Потрібні люди, які не просто мають бачення і програми, а які можуть їх швидко імплементувати в життя. У нас найбільше лихо - величезна бюрократія у всіх процесах", - додав голова фракції "Слуга народу".

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Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроєкт №3963, яким пропонувалося підвищити розмір мінімальної заробітної плати.

Верховна Рада ухвалила цей закон на позачерговій сесії 25 серпня. Відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів.

29 серпня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" і передав його на підпис Президенту.

Того ж дня Зеленський підписав цей закон, згідно з яким із 1 вересня мінімальна зарплата становитиме 5 тис. грн.