Посли країн G7 оприлюднили заяву щодо обрання нового глави САП

Забезпечення незалежності антикорупційних органів є важливим елементом міжнародних зобов’язань України, а відбір їхніх керівників має відбуватися через прозорі та політично нейтральні процедури.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві послів країн G7 у Твіттері.

"Забезпечення незалежності, цілісності та міцного правового статусу цих установ є важливим елементом міжнародних зобов’язань України, у тому числі в рамках співпраці з ЄС та постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ», - зазначили дипломати.

Вони додали, що це важливо для якості життя українських громадян, а також для ділового та інвестиційного клімату в Україні.

«Посли країн G7 підкреслюють необхідність відбору керівників антикорупційних установ через прозорі, засновані на досягненнях та політично нейтральні процедури", - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ Президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

У травні 2020 року до КС надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності Указу Президента про призначення Ситника директором НАБУ.

9 липня Велика палата КС розпочала розгляд даної справи.

Автори подання, серед яких Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Віктор Медведчук, Андрій Деркач та інші, вважають, що Президент незаконно призначив Ситника директором НАБУ, оскільки у Конституції не прописано повноваження глави держави призначати директора НАБУ.

На їхню думку, Президент, призначивши директора НАБУ, вийшов за межі своїх конституційних повноважень та порушив встановлену частиною четвертою статті 5 Конституції заборону узурпації державної влади.

Ситник був призначений директором НАБУ у квітні 2015 року тодішнім Президентом Петром Порошенком.

Заступник голови фракції партії "Слуга народу" Галина Янченко у коментарі Укрінформу 1 вересня зазначила, що Верховна Рада ще цього року може внести зміни до законодавства, які передбачатимуть прозору процедуру звільнення керівників антикорупційних органів.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник висловив думку, що усунути колізії між Конституцією і законом про НАБУ має парламент.