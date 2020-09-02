Україна відкрила посольство в Албанії
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає Укрінформ.
Зазначається, що 1 вересня Шкуров вручив вірчі грамоти Президенту Республіки Албанія Іліру Меті.
"Відкриття посольства є історичною подією як для України, так і Албанії, що дасть можливість реалізувати повною мірою потенціал наших двосторонніх відносин", - підкреслив посол України.
Як зазначається, Шкуров подякував албанській стороні за її беззаперечну підтримку в протидії російській агресії.
Своєю чергою Президент Албанії вкотре підтвердив позицію албанської сторони щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.
Сторони обговорили взаємодію у міжнародних організаціях, розвиток політичного діалогу, туризму, посилення економічної співпраці та міжлюдських контактів.
Глава албанської держави передав запрошення Президенту України Володимиру Зеленському здійснити офіційний візит до Албанії.
Як нагадали в МЗС, дипломатичні відносини між Україною та Албанією встановлені 13 січня 1993 року.
2 липня 2020 року новопризначений тимчасовий повірений у справах Республіки Албанія в Україні Фатіон Пені вручив дипломатичну ноту албанської сторони про відкриття дипломатичного представництва Албанії в Україні.
За даними Державної служби статистики України, за 9 місяців 2019 року загальний обсяг зовнішньоторговельного обігу (товари та послуги) між Україною та Республікою Албанія становив майже 22 млн дол. і збільшився порівняно з 9-ма місяцями 2018 року на 3 млн дол., або на 15,8%. Зокрема, експорт становив близько 19,8 млн дол., а імпорт склав 2,2 млн дол. Позитивне для України сальдо становить 17,6 млн дол.