Україна відкрила посольство в Албанії

Україна вперше в історії відкрила посольство в Албанії, де вже розпочав дипломатичну місію посол Володимир Шкуров.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає Укрінформ.

Зазначається, що 1 вересня Шкуров вручив вірчі грамоти Президенту Республіки Албанія Іліру Меті.

"Відкриття посольства є історичною подією як для України, так і Албанії, що дасть можливість реалізувати повною мірою потенціал наших двосторонніх відносин", - підкреслив посол України.

Як зазначається, Шкуров подякував албанській стороні за її беззаперечну підтримку в протидії російській агресії.

Своєю чергою Президент Албанії вкотре підтвердив позицію албанської сторони щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

Сторони обговорили взаємодію у міжнародних організаціях, розвиток політичного діалогу, туризму, посилення економічної співпраці та міжлюдських контактів.

Глава албанської держави передав запрошення Президенту України Володимиру Зеленському здійснити офіційний візит до Албанії.

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Як нагадали в МЗС, дипломатичні відносини між Україною та Албанією встановлені 13 січня 1993 року.

2 липня 2020 року новопризначений тимчасовий повірений у справах Республіки Албанія в Україні Фатіон Пені вручив дипломатичну ноту албанської сторони про відкриття дипломатичного представництва Албанії в Україні.

За даними Державної служби статистики України, за 9 місяців 2019 року загальний обсяг зовнішньоторговельного обігу (товари та послуги) між Україною та Республікою Албанія становив майже 22 млн дол. і збільшився порівняно з 9-ма місяцями 2018 року на 3 млн дол., або на 15,8%. Зокрема, експорт становив близько 19,8 млн дол., а імпорт склав 2,2 млн дол. Позитивне для України сальдо становить 17,6 млн дол.